Otting (dpa/lby) - Ein Mann hat sich bei einem Arbeitsunfall in Otting (Landkreis Donau-Ries) mehrere Finger teilweise abgetrennt. Der 27-jährige Fahrer eines Maishäckslers wollte eine Verstopfung im vorderen Häckselwerk beheben, wie die Polizei mitteilte. Dabei rutschte er beim Säubern des Geräts mit der Hand ab und geriet mit seiner linken Hand in das noch laufende Häckselwerk. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.