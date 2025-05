Eching (dpa/lby) - Ein Arbeiter ist in Niederbayern von herabfallenden Metallteilen schwer verletzt worden. Der Unfall habe sich bei Verladearbeiten mit einem Gabelstapler in Eching (Landkreis Landshut) ereignet, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der 52-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.