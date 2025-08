Am Dienstag war laut Polizei ein 41 Jahre alter Fahrer mit einem Anhängergespann auf der B16 bei Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) unterwegs. Der mit Steinen beladene Anhänger löste sich plötzlich von der Anhängerkupplung und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Wagen des 60-Jährigen und dem Wagen eines 23-Jährigen zusammen. Herumfliegende Steine beschädigten zudem ein weiteres Auto, in dem ein 19-Jähriger am Steuer saß.