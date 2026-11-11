Erfurt (dpa/th) - Eine 66 Jahre alte Frau hat sich in Erfurt bei einem Unfall mit ihrem elektrischen Rollstuhl Kopfverletzungen zugezogen. Nach Angaben der Landespolizeiinspektion kam sie ins Krankenhaus. Dort habe man bei einem Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 0,8 Promille festgestellt. Gegen die Frau wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Laut Polizei hatte sie ihr Gefährt auf einen Fahrmodus mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 Kilometern pro Stunde eingestellt. Der Krankenfahrstuhl kippte um.