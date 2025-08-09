Unfälle: Acht Verletzte nach Auffahrunfall auf der A3

Erlangen (dpa/lby) - Acht Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 bei Erlangen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 61 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters hatte am Freitagmittag verkehrsbedingt abbremsen müssen und damit eine Kette von Zusammenstößen ausgelöst, wie die Polizei mitteilte. Zunächst prallte ein hinter ihm fahrender Kleintransporter eines 40-Jährigen in den Wagen und dann ein Motorradfahrer in diesen zweiten Transporter.