Unfälle Acht Menschen bei Zusammenstoß zweier Autos auf B16 verletzt
dpa 15.02.2026 - 19:33 Uhr
Ein Auto gerät bei Manching auf die Gegenfahrbahn, es kommt zum Crash. Mehrere Menschen werden verletzt, unter ihnen auch Kinder.
Nach ersten Erkenntnissen war ein Auto am Nachmittag auf der Bundesstraße 16 in den Gegenverkehr geraten. Dort sei es mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Der mutmaßliche Unfallverursacher war laut Polizei allein unterwegs. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Im entgegenkommenden Wagen seien sieben Menschen verletzt worden. Die B16 war nach dem Unfall für rund zwei Stunden voll gesperrt.