Ingolstadt (dpa/lby) - Die Autobahn 9 bleibt wegen eines Unfalls und Bergungsarbeiten bei Ingolstadt auf der Strecke in Richtung Nürnberg voraussichtlich bis 12.00 Uhr mittags gesperrt. Grund dafür ist ein Unfall am Abend, bei dem ein Lastwagen quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam, wie ein Polizeisprecher sagte. In der Folge liefen Betriebsstoffe aus dem Lkw aus. Der 55 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.