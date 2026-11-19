Suhl (dpa/th) - Bei einem Unfall auf der A71 in Südthüringen ist am Mittwochabend eine dreiköpfige Familie schwer verletzt worden. Nach Angaben des Lagezentrums der Thüringer Polizei stießen am Autobahndreieck Suhl aus bislang ungeklärter Ursache ein Auto und ein Lastwagen zusammen. Eine Frau und ein einjähriges Kind kamen ins Krankenhaus. Besonders kritisch ist der Zustand des Kleinkindes, der erhebliche Kopfverletzungen erlitt. Auch der Fahrer des Autos kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.