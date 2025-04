Höchstadt (dpa/lby) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 in Mittelfranken ist ein 38 Jahre alter Autofahrer gestorben. Wie die Polizei mitteilte, starb der Mann noch an der Unfallstelle. Auch mehrere Stunden nach dem Unfall blieb die Strecke in Richtung Nürnberg demnach vollständig gesperrt.