München (dpa/lby) - Eine 88 Jahre alte Fußgängerin ist von einer Tram angefahren und tödlich verletzt worden. Die Frau überquerte am Freitagmittag an einer Haltestelle die Gleise, um auf die andere Straßenseite zu gelangen, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde sie von der Tram erfasst. Rettungskräfte brachten die Seniorin den Angaben zufolge in ein Krankenhaus, wo sie den schweren Verletzungen erlag. Der Tramfahrer und die Fahrgäste wurden durch den Zusammenstoß nicht verletzt. Die Ermittlungen dauerten laut Polizei zunächst an.