Würzburg (dpa/lby) - Beim Überqueren einer vierspurigen Straße ist ein 84-Jähriger von einem Auto erfasst und schwerst verletzt worden. Der Mann sei in der Dunkelheit unter einer Fußgängerbrücke in Würzburg unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls mit dem Wagen eines 71-Jährigen wurde der Senior nach hinten gestoßen und blieb auf der Fahrbahn liegen. Ein Notarzt versorgte den Mann am Samstag und brachte ihn in ein Krankenhaus.