Altenburg (dpa/th) - Eine 83-Jährige ist mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren und später gestorben. Die Frau sei bereits am Samstag mit ihrem Wagen nahe Schmölln (Altenburger Land) von einer Kreisstraße abgekommen, teilte die Polizei mit. Sie sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Dort sei sie am Morgen gestorben.