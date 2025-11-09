 
Unfälle 81-Jähriger von Unimog überrollt – Mann stirbt auf Hof

Ein Senior steigt in einen Geländetransporter ein. Dabei rutscht er ab und der Wagen setzt sich in Bewegung.

Unfälle: 81-Jähriger von Unimog überrollt – Mann stirbt auf Hof
Auch ein Rettungshubschrauber war auf dem Weg zum Unfallort. (Symbolbild) Foto: Frank Hammerschmidt/dpa

Lengdorf (dpa/lby) - Ein 81 Jahre alter Mann ist auf seinem Hof in Oberbayern von seinem Unimog überrollt und tödlich verletzt worden. Der Mann sei beim Einsteigen in das Nutzfahrzeug abgerutscht, wie die Polizei mitteilte. Für den 81-Jährigen kam jede Hilfe zu spät: Er starb noch am Samstag auf seinem Hof in Lengdorf (Landkreis Erding) an seinen Verletzungen. Auch ein Rettungshubschrauber war zu der Unfallstelle geflogen.

Die Polizei geht von einem Unfall aus. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden, hieß es. Die Ermittlungen dauern an.