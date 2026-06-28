Vellmar (dpa/lrs) - Bei einem Unfall in einem Freibad in Vellmar im Kreis Kassel ist ein 76 Jahre alter Mann gestorben. Er sei am Sonntagvormittag leblos in einem Schwimmbecken entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Vor Ort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen seien erfolglos geblieben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden - die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.