Unfälle: 76-jähriger Mann stirbt nach Sturz von E-Bike

Der Mann fuhr demnach am Montag mit seinem E-Bike auf einem Radweg in Gangkofen (Landkreis Rottal-Inn). Als ein 20-Jähriger mit seinem Auto von einer Grundstückausfahrt auf die Straße abbiegen wollte, habe sich der Radfahrer erschrocken und sei gestürzt. Dabei verletzte sich der 76-Jährige den Angaben zufolge schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.