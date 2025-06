Gebesee (dpa/th) - Ein 73-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Gebesee schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei missachtete ein 69-jährige Autofahrer am Samstagnachmittag eine rote Ampel an einer Kreuzung. Zeitgleich wollte der Motorradfahrer bei Grünlicht nach links abbiegen. Die beiden Fahrzeuge stießen seitlich zusammen.