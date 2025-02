Nach bisherigen Erkenntnissen war die 73-Jährige am Nachmittag auf der Bundesstraße 16 bei Wenzenbach mit ihrem Wagen in Richtung Regensburg unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte sie frontal mit dem Wagen der 36-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall gerieten beide Fahrzeuge in Brand.