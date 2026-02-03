Schmalkalden: Siebenjähriger nach Autounfall schwer verletzt

Bei einem Autounfall im thüringischen Schmalkalden ist ein siebenjähriger Junge schwer verletzt worden. Das Kind hatte aus bisher noch ungeklärter Ursache plötzlich eine Straße überquert und war von einem Auto angefahren worden, hieß es von einer Polizeisprecherin. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Junge am Montagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht. Aktuellen Informationen zufolge schwebt er nicht mehr in Lebensgefahr.