Schmalkalden: Siebenjähriger nach Autounfall schwer verletzt

Ein Junge läuft in Schmalkalden plötzlich über die Straße und wird von einem Auto angefahren. Trotz schwerer Verletzungen schwebt er zum Glück nicht mehr in Lebensgefahr.

Ein Hubschrauber brachte das Kind in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Bei einem Autounfall im thüringischen Schmalkalden ist ein siebenjähriger Junge schwer verletzt worden. Das Kind hatte aus bisher noch ungeklärter Ursache plötzlich eine Straße überquert und war von einem Auto angefahren worden, hieß es von einer Polizeisprecherin. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Junge am Montagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht. Aktuellen Informationen zufolge schwebt er nicht mehr in Lebensgefahr. 

Im Auto saßen ein 54-jähriger Mann und eine 53-jährige Frau, hieß es von der Polizei weiter. Sie beide mussten aufgrund eines Schocks ebenfalls medizinisch betreut werden. Ein Gutachter war bereits gestern vor Ort, um den Unfall zu analysieren. Am Auto entstand derweil ein geringer Sachschaden.