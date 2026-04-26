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Unfälle 51-Jähriger tot auf Motocross-Strecke gefunden

Ein 51-Jähriger wird leblos auf einer Motocross-Strecke im Unstrut-Hainich-Kreis entdeckt – sein Ableben gibt Rätsel auf.

Unfälle: 51-Jähriger tot auf Motocross-Strecke gefunden
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Auf einer Motocross-Strecke in Thüringen wurde ein toter Mann neben seinem Motorrad gefunden. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

Bruchstedt (dpa/th) - Auf einer Motocross-Strecke in Bruchstedt (Unstrut-Hainich-Kreis) ist ein 51-jähriger Mann tot neben seinem Motorrad entdeckt worden. Ob der Mann dort überhaupt fuhr und stürzte oder ob er bereits zuvor einen medizinischen Notfall erlitt, ist nach Polizeiangaben unklar. Es gebe keine typischen Hinweise auf einen Unfall, etwa Sturzverletzungen oder entsprechende Spuren, hieß es. Fremdeinwirkungen könne aber ausgeschlossen werden. 

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Die Polizei nahm die Ermittlungen zur genauen Todesursache auf. Der Mann war am Samstagnachmittag entdeckt worden.