Unfälle: 51-Jähriger tot auf Motocross-Strecke gefunden

Bruchstedt (dpa/th) - Auf einer Motocross-Strecke in Bruchstedt (Unstrut-Hainich-Kreis) ist ein 51-jähriger Mann tot neben seinem Motorrad entdeckt worden. Ob der Mann dort überhaupt fuhr und stürzte oder ob er bereits zuvor einen medizinischen Notfall erlitt, ist nach Polizeiangaben unklar. Es gebe keine typischen Hinweise auf einen Unfall, etwa Sturzverletzungen oder entsprechende Spuren, hieß es. Fremdeinwirkungen könne aber ausgeschlossen werden.