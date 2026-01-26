 
Unfälle 49 Glätte-Unfälle in der Oberpfalz – Zwei Schwerverletzte

Auf glatten Straßen kracht es in der Oberpfalz zwischen Sonntagabend und Montagfrüh mehrfach. In den meisten Fällen gibt es nur Sachschäden - doch bei einem Unfall verletzen sich zwei Menschen.

Ein Mann und eine Frau verletzen sich bei dem Unfall auf der A3 schwer. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Velburg (dpa/lby) - 49 Unfälle sind laut Polizei zwischen Sonntagabend und Montagfrüh wegen Glätte in der Oberpfalz passiert. Insgesamt hätten sich bei den Unfällen zwei Menschen schwer und einer leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Sieben Fahrzeuge seien liegen geblieben. 

Im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz verletzten sich bei einem Zusammenstoß auf der Autobahn 3 Richtung Nürnberg am Morgen demnach ein 47-Jähriger und eine 18-Jährige schwer. Ein Lkw sei auf das Auto der beiden Schwerverletzten aufgefahren, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ursache war demzufolge zunächst unbekannt, die Polizei ging jedoch von Glatteis aus. 

Weil die Umleitungsstraßen verschneit gewesen seien, sei der Verkehr links an der Unfallstelle bei Velburg vorbeigeleitet worden, so die Sprecherin. Der Verkehr staute sich laut Sprecherin ein bis zwei Anschlussstellen zurück.