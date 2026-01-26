Unfälle: 49 Glätte-Unfälle in der Oberpfalz – Zwei Schwerverletzte

Im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz verletzten sich bei einem Zusammenstoß auf der Autobahn 3 Richtung Nürnberg am Morgen demnach ein 47-Jähriger und eine 18-Jährige schwer. Ein Lkw sei auf das Auto der beiden Schwerverletzten aufgefahren, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ursache war demzufolge zunächst unbekannt, die Polizei ging jedoch von Glatteis aus.