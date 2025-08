Erlabrunn (dpa/lby) - Zwei Frauen sind mit ihren Autos im Landkreis Würzburg zusammengestoßen und haben sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kamen die 44-Jährige und die 61-Jährige in Krankenhäuser. Wie es zu dem Zusammenstoß am Samstag auf einer Staatsstraße bei Erlabrunn kam, blieb zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft Würzburg habe angeordnet, dass ein Sachverständiger den Hergang rekonstruierte. Der Unfall passierte den Angaben zufolge an einer Einmündung.