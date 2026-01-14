 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. 400.000 Euro Schaden nach Lkw-Auffahrunfall in der Oberpfalz

Unfälle 400.000 Euro Schaden nach Lkw-Auffahrunfall in der Oberpfalz

Nach einem Zusammenstoß zweier Sattelzüge auf der A6 bleibt die Strecke Richtung Tschechien gesperrt. Ein Fahrer wurde leicht verletzt, beide Fahrzeuge sind schwer beschädigt.

Unfälle: 400.000 Euro Schaden nach Lkw-Auffahrunfall in der Oberpfalz
1
Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 400.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Pleystein (dpa/lby) - Ein Auffahrunfall mit zwei Sattelzügen hat auf der Autobahn 6 bei Pleystein (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) zu einer stundenlangen Vollsperrung geführt. Die Fahrbahn in Richtung Tschechien ist nach Polizeiangaben seit dem Morgen gesperrt.

Nach der Werbung weiterlesen

Ein Lastwagen fuhr demnach witterungsbedingt langsamer auf dem rechten Fahrstreifen. Ein nachfolgender Sattelzug erkannte dies offenbar zu spät und prallte auf den Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus des auffahrenden Lastwagens abgerissen und auf den linken Fahrstreifen geschleudert. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der andere Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, der Schaden wird von der Polizei auf rund 400.000 Euro geschätzt.