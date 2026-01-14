Unfälle: 400.000 Euro Schaden nach Lkw-Auffahrunfall in der Oberpfalz

Ein Lastwagen fuhr demnach witterungsbedingt langsamer auf dem rechten Fahrstreifen. Ein nachfolgender Sattelzug erkannte dies offenbar zu spät und prallte auf den Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus des auffahrenden Lastwagens abgerissen und auf den linken Fahrstreifen geschleudert. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der andere Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, der Schaden wird von der Polizei auf rund 400.000 Euro geschätzt.