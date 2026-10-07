Ebersburg (dpa/lhe) - Ein 40-Jähriger ist bei einem Unfall mit seinem Traktor im osthessischen Ebersburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann mit seinem Traktor und einer Ballenpresse am Dienstagabend auf der gesperrten Landesstraße 3258 und übersah dabei einen Haufen Splitt. Daraufhin sei das Fahrzeug umgekippt und die Fahrertür zerborsten. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 110.000 Euro.