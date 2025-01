Unfälle: 32-Jähriger stirbt nach Unfall auf der Autobahn 3

Berg (dpa/lby) - Ein 32-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Autobahn A3 nahe Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz tödlich verunglückt. Der Mann war in der Früh aus zunächst ungeklärter Ursache nach links in die Mittelschutzplanke geprallt, wie die Polizei schilderte. "Das Fahrzeug blieb dann unfallbeschädigt und unbeleuchtet auf der Fahrbahn liegen." Ein nachfolgender Fahrer eines Transporters habe nicht mehr ausweichen können und sei nahezu ungebremst in das Unfallfahrzeug gekracht.