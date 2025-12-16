Unfälle: 250 Kästen Limonade von Lkw gefallen - Auto prallt dagegen

Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit verlor demnach der 43 Jahre alte Lkw-Fahrer am Montag in Burgkunstadt die Kontrolle über sein Fahrzeug. Auf Höhe einer Baustellenumfahrung sei er ins Schleudern geraten. Die Kästen mit Limonade fielen herunter und verteilten sich mit Glassplittern auf der ganzen Straße, wie es hieß. Eine 64-jährige Fahrerin aus der Gegenrichtung konnte den Angaben zufolge ihr Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte dagegen.