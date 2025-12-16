 
Unfälle 250 Kästen Limonade von Lkw gefallen - Auto prallt dagegen

Ein Lkw gerät im Landkreis Lichtenfels ins Schleudern - und die Fracht fällt auf die Straße. Der Vorfall löst einen weiteren Unfall aus.

1
Die B289 war zur Reinigung der Straße mehrere Stunden gesperrt. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Burgkunstadt (dpa/lby) - Etwa 250 Getränkekästen mit Limonade sind im Landkreis Lichtenfels von einem Lastwagen auf die Bundesstraße 289 gefallen. Ein entgegenkommendes Auto prallte gegen die Kästen, wie die Polizei mitteilte. 

Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit verlor demnach der 43 Jahre alte Lkw-Fahrer am Montag in Burgkunstadt die Kontrolle über sein Fahrzeug. Auf Höhe einer Baustellenumfahrung sei er ins Schleudern geraten. Die Kästen mit Limonade fielen herunter und verteilten sich mit Glassplittern auf der ganzen Straße, wie es hieß. Eine 64-jährige Fahrerin aus der Gegenrichtung konnte den Angaben zufolge ihr Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte dagegen. 

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 40.000 Euro. Für die Reinigung war die B289 laut Polizei mehrere Stunden lang gesperrt.