Der Mann soll demnach am Samstag eine größere Veranstaltung in einem Anwesen in Obing besucht haben. Zeugen fanden den leblosen 24-Jährigen laut Polizeiangaben am Sonntagmorgen bei Aufräumarbeiten. Ein Notarzt stellte demzufolge den Tod des jungen Mannes fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Sturzes aufgenommen.