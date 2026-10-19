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  4. 22-Jähriger überschlägt sich mit Auto - drei Verletzte

Unfälle 22-Jähriger überschlägt sich mit Auto - drei Verletzte

Zwei Mitfahrer werden bei einem Unfall nahe Hartmannsdorf schwer verletzt, der Fahrer leicht.

Unfälle: 22-Jähriger überschlägt sich mit Auto - drei Verletzte
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Die Polizei wird zu einem Unfall im Landkreis Mittelsachsen gerufen. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Hartmannsdorf (dpa/sn) - Bei einem Unfall bei Hartmannsdorf (Landkreis Mittelsachsen) sind drei Menschen verletzt worden. Ein 22-Jähriger kam am Sonntagabend aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Der Pkw durchquerte einen Straßengraben, überfuhr eine Verkehrsinsel, ein angrenzendes Feld, eine Böschung und kam in einem Waldstück auf dem Dach zum Liegen. 

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Die Beifahrer im Alter von 16 und 26 Jahren wurden schwer verletzt. Der Fahrer verletzte sich leicht. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Promillewert von 0,85. Der Schaden beträgt laut Polizei 15.000 Euro.