Unfälle: 22-Jähriger überschlägt sich mit Auto - drei Verletzte

Hartmannsdorf (dpa/sn) - Bei einem Unfall bei Hartmannsdorf (Landkreis Mittelsachsen) sind drei Menschen verletzt worden. Ein 22-Jähriger kam am Sonntagabend aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Der Pkw durchquerte einen Straßengraben, überfuhr eine Verkehrsinsel, ein angrenzendes Feld, eine Böschung und kam in einem Waldstück auf dem Dach zum Liegen.