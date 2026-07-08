Freiensteinau (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Freiensteinau (Vogelsbergkreis) ist ein 58-Jähriger leicht verletzt worden und ein Schaden von etwa 20.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Fahrer in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und landete auf einer Grünfläche auf dem Dach. Der 58-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem wurde eine Blutentnahme angeordnet, da der Verdacht bestand, dass der Mann unter Einfluss von Alkohol gefahren ist.