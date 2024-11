Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (dpa/th) - Ein 19-Jähriger ist in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (Landkreis Greiz) von seinem eigenen Auto eingeklemmt worden. Der junge Mann wurde bei dem Unfall am späten Samstagabend schwer verletzt, wie die Polizei Gera am Sonntag mitteilte.