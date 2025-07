Gera (dpa/th) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Siemensstraße in Gera ist am Sonntagabend eine 53-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge fuhr die Frau gegen 22.40 Uhr an der Anschlussstelle Gera-Langenberg von der A4 ab, um auf die Siemensstraße einzubiegen – bei grüner Ampel.