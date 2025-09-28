Unfälle: 19-Jährige bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Hermsdorf (dpa/th) - Bei einem Verkehrsunfall in Bad Klosterlausnitz (Saale-Holzland-Kreis) wurde eine 19-Jährige schwer verletzt. Am Samstagmorgen verlor ein 17-Jähriger in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Leichtfahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Demnach sei das Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Pkw kollidiert. Dabei erlitt die Beifahrerin des Jugendlichen schwere Verletzungen.