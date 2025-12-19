Landshut (dpa/lby) - Ein 18-jähriger Fußgänger wird im niederbayrischen Landshut von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen habe der junge Mann die Straße überquert, während ein 67-Jähriger mit seinem Wagen entlangfuhr, teilte die Polizei mit. Es wird vermutet, dass der Fahrer den 18-Jährigen aufgrund seiner dunklen Kleidung und der zusätzlich defekten Straßenlaterne übersehen hat. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet für die endgültige Aufklärung des Unfalls um Hinweise.