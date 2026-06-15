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  4. 18-Jähriger gerät in Gegenverkehr - mehrere Verletzte

Unfälle 18-Jähriger gerät in Gegenverkehr - mehrere Verletzte

Ein Auto kommt von der Fahrbahn ab und stößt mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Am Steuer saß ein Fahranfänger.

Unfälle: 18-Jähriger gerät in Gegenverkehr - mehrere Verletzte
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Zwei Unfallopfer werden in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Dillenburg - Bei einem Unfall auf einer Landstraße im Lahn-Dill-Kreis sind mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam ein 18-Jähriger aus Angelburg (Kreis Marburg-Biedenkopf) am Nachmittag zwischen Eschenburg-Hirzenhain und Dillenburg-Nanzenbach in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit dem Pkw eines 34-Jährigen aus Bad Laasphe (Kreis Siegen-Wittgenstein) zusammen.

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Im Fahrzeug des 18-Jährigen befanden sich laut Polizei noch zwei weitere Mitfahrer. "Alle Beteiligten erlitten Verletzungen unbestimmten Grades", so die Polizei. Der 18-Jährige sowie eine Mitfahrerin wurden von einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Marburg gebracht. Die weiteren Beteiligten kamen zur weiteren Untersuchung in die umliegenden Krankenhäuser. 

An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden. Die L3362 war für die Dauer der Unfallaufnahme rund zwei Stunden voll gesperrt.