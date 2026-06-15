Unfälle: 18-Jähriger gerät in Gegenverkehr - mehrere Verletzte

Dillenburg - Bei einem Unfall auf einer Landstraße im Lahn-Dill-Kreis sind mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam ein 18-Jähriger aus Angelburg (Kreis Marburg-Biedenkopf) am Nachmittag zwischen Eschenburg-Hirzenhain und Dillenburg-Nanzenbach in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit dem Pkw eines 34-Jährigen aus Bad Laasphe (Kreis Siegen-Wittgenstein) zusammen.