Unfälle: 18-Jähriger baut mit geliehenem Porsche 100.000-Euro-Unfall

Sengenthal (dpa/lby) - In der Oberpfalz ist ein 18-Jähriger mit einem geliehenen Porsche bei Sengenthal (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) gegen eine Stützmauer und einen Baum geprallt. Der Totalschaden belaufe sich auf etwa 100.000 Euro, teilte die Polizei mit. Der 18-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer blieben demnach unverletzt. Ausgeliehen hatte der 18-Jährige den Wagen einem Polizeisprecher nach aus dem Bekanntenkreis.