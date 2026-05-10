Unfälle: 17-Jähriger stürzt von Motorrad mit gefälschtem Kennzeichen

Fürth (dpa/lby) - Ein 17-jähriger Motorradfahrer mit gefälschtem Kennzeichen und ohne Fahrerlaubnis ist bei einem Unfall in Fürth gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Jugendliche habe ein Auto überholen wollen und dabei nicht rechtzeitig erkannt, dass dessen 26-jähriger Fahrer links abbiegen wollte, teilte die Polizei mit. Durch den Zusammenstoß stürzte der 17-Jährige und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.



Bei der anschließenden Unfallaufnahme erkannten die Polizisten Unstimmigkeiten am Kennzeichen des Motorrads und es stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine Totalfälschung handelte. Noch dazu besaß der 17-Jährige keine Fahrerlaubnis für das Motorrad.