Die 24 Jahre alte Autofahrerin war demnach am späten Freitagabend in Richtung einer Staatsstraße unterwegs. Der Jugendliche sei in die Gegenrichtung hinter einem Leichtkraftradfahrer gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß der Radfahrer den Angaben zufolge frontal mit dem Auto zusammen und stürzte.