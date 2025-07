Unesco-Weltkulturerbe Bayern baut Führungsposition beim Welterbe weiter aus

Bekanntestes Beispiel in Deutschland sind die Pfahlbauten, die am Bodensee für das entsprechende Freilichtmuseum in Unteruhldingen (Baden-Württemberg) rekonstruiert wurden. Insgesamt umfasst dieses Welterbe 111 Orte, drei davon in Oberbayern. Im Landkreis Landsberg am Lech gibt es zwei Pfahlbauten-Fundstellen, eine weitere ist die Roseninsel im Starnberger See.