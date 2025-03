Eisenach (dpa/th) - Besucher der Wartburg können sich in diesem Jahr auf einen neugestalteten Burgenbauplatz auf dem Gelände des Unesco-Welterbes freuen. Der etwa 20 Jahre alte Burgenbauplatz auf der Westseite der Höhenburg werde grundlegend überholt, teilte die Wartburg Stiftung mit. An sechs Stationen sollen Gäste künftig etwa anhand von Nachbauten und Mitmach-Möglichkeiten nachvollziehen können, wie im Mittelalter Burgen entstanden. Die neu gestaltete Anlage soll am 26. April eröffnet werden.