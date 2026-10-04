Unesco-Welterbe: Schließung nach Öffnung – Stadtschloss bleibt am Montag zu

Weimar (dpa/th) - Unmittelbar nach dem feierlichen Eröffnungswochenende mit viel Programm schließt die Klassik Stiftung Weimar wieder die Tore zum Stadtschloss. "Wir sind überwältigt von dem enormen Interesse an unserer Schlosseröffnung an diesem Wochenende", teilte die Stiftung mit. Allerdings führe der starke Besucherandrang dazu, dass die Dauerausstellung und das Schlossforum für zusätzliche Wartungs- und Reinigungsarbeiten geschlossen werden müssten. Ab Dienstag sei die frühere Herzogresidenz aber wieder für Besucher geöffnet.