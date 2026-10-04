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Unesco-Welterbe Schließung nach Öffnung – Stadtschloss bleibt am Montag zu

Warum die Türen des Weimarer Stadtschlosses nach dem großen Eröffnungswochenende erst einmal geschlossen bleiben – und wann sie wieder öffnen.

Unesco-Welterbe: Schließung nach Öffnung – Stadtschloss bleibt am Montag zu
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Das Stadtschloss war vor einigen Tagen nach langer Sanierung des Ostflügels wieder für Besucher geöffnet worden. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Weimar (dpa/th) - Unmittelbar nach dem feierlichen Eröffnungswochenende mit viel Programm schließt die Klassik Stiftung Weimar wieder die Tore zum Stadtschloss. "Wir sind überwältigt von dem enormen Interesse an unserer Schlosseröffnung an diesem Wochenende", teilte die Stiftung mit. Allerdings führe der starke Besucherandrang dazu, dass die Dauerausstellung und das Schlossforum für zusätzliche Wartungs- und Reinigungsarbeiten geschlossen werden müssten. Ab Dienstag sei die frühere Herzogresidenz aber wieder für Besucher geöffnet. 

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Erst vor wenigen Tagen war das Schloss nach langer Schließzeit wegen Sanierungsarbeiten im Ostflügel für die Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht worden. Die Eröffnung war am Wochenende mit Konzerten, Führungen und anderen Programmpunkten gefeiert worden. Das Stadtschloss ist Stiftungssitz und ehemalige Residenz der Herzöge und Großherzöge von Sachsen-Weimar-Eisenach. Es ist Teil des zum Unesco-Welterbe gehörenden Ensembles Klassisches Weimar.