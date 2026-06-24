Unesco-Verzeichnis: Deutscher Hopfenanbau ist immaterielles Kulturerbe

München (dpa/lby) - Der Hopfenanbau in Deutschland ist immaterielles Kulturerbe. Zum Hopfenanbau gehören laut Mitteilung des bayerischen Heimat- und Staatsministeriums die Pflege der Pflanzen, der Bau und Unterhalt der Hopfengärten, die Ernte und Verarbeitung der Dolden sowie deren Vermarktung an die Brauwirtschaft. In Deutschland wird Hopfen hauptsächlich in der Hallertau, aber auch in den Anbaugebieten Tettnang, Spalt, Elbe-Saale und Bitburg angebaut. In München wurden bei einem Festakt elf von 21 Neuaufnahmen in das Unesco-Verzeichnis von Heimatminister Albert Füracker (CSU) gewürdigt.