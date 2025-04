Weimar - Der Nachlass des Philosophen Friedrich Nietzsche aus dem Bestand der Klassik Stiftung Weimar ist von der Unesco in das internationale Register "Memory of the World" aufgenommen worden. Die zum Weltdokumentenerbe erklärten Manuskripte, Notizen, Briefe und Bücher befinden sich im Goethe- und Schiller-Archiv und der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, wie die Klassik Stiftung Weimar mitteilte.