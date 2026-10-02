Der Thüringer Wald hat nicht besonders viel mit der Lausitz, aber ein paar Verbindungen gibt es doch. Etwa auf bergmännischem Gebiet, der Kompetenzbereich der eigentlich auf die Sanierung der Braunkohletagebaue ausgerichteten Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau- Verwaltungsgesellschaft (LMBV) reicht bis nach Südwestthüringen mit seinen Kalirevieren, seinen Erzgruben und Spatabbauanlagen. So fallen auch Bergwerkseinrichtungen im Bereich Brotterode-Trusetal in die Zuständigkeit der Gesellschaft mit ihren Niederlassungen – wie der Gehegequerschlag und der Hübelsbergstollen.