Unerwarteter Fund: Königspython vermisst - Rätsel um Schlangenhaut im Garten

Brachttal (dpa/lhe) - Ein größeres Stück Schlangenhaut hat im Main-Kinzig-Kreis die Polizei auf den Plan gerufen. Eine Anwohnerin fand die Haut am Dienstag auf einem Holzstapel ihres Grundstücks im südhessischen Brachttal, wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte. Die Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass es sich um Spuren einer in der Nachbarschaft vermissten Schlange handeln könnte.