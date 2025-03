Wie auf Videos zu sehen ist, waren aus der Menge der unten versammelten Besucher Beschimpfungen und Buhrufe zu hören. Sie riefen etwa "sacrificio" (Opfergabe) - wohl eine Anspielung auf die Menschenopfer, die vor der spanischen Eroberung im 16. Jahrhundert von mehreren Völkern in der Region praktiziert wurden. Das wird in Mexiko oft scherzhaft gerufen, wenn Touristen in archäologischen Stätten gegen die Regeln verstoßen.