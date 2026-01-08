Unerlaubter Aufenthalt Mehr als 30.000 Ausreisen mit Grenzübertrittsbescheinigung

Berlin - Im vergangenen Jahr sind zwar deutlich weniger Asylsuchende nach Deutschland gekommen als 2024, die Zahl der freiwilligen Ausreisen blieb jedoch in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, haben zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 31. Oktober insgesamt 30.406 Menschen das Bundesgebiet mit einer sogenannten Grenzübertrittsbescheinigung verlassen. Das ist ein Papier, das von der Ausländerbehörde ausgestellt und von der Bundespolizei nach erfolgter Ausreise an die Behörde zurückgeschickt wird.