Palma - Auf Mallorca hat die Polizei Medienberichten zufolge in einer Wohnung im Hafenort Port d'Andratx einen traurigen Fund gemacht: In der Wohnung einer Apartmentanlage am Meer fanden Beamte die Leiche eines 79-jährigen Deutschen, wie Inselmedien übereinstimmend unter Berufung auf die Polizei berichteten. Der Mann war demnach offensichtlich schon vor etwa einem Monat einsam gestorben. Alles soll auf einen natürlichen Tod hingedeutet haben.
Unbemerkter Tod in Spanien Deutscher lag wochenlang tot in seiner Wohnung auf Mallorca
dpa 04.06.2026 - 11:22 Uhr