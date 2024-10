Angezeigt wurden demnach vor allem Fälle, in denen Drohnen ohne Zustimmung von Eigentümern über Wohngrundstücke gesteuert wurden. Die Aufklärung solcher Fälle gestaltet sich als schwierig: Bei etwa der Hälfte der Anzeigen gelten die Verantwortlichen als unbekannt. Eine Verfolgung sei so kaum möglich, hieß es seitens des Ministeriums. Immerhin: Sicherheitsrelevante Vorfälle in Zusammenhang mit Drohnen sind in den vergangenen Jahren nicht erfasst worden.