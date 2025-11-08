Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Arnstadt: Eine 29-jährige Frau hat am Freitagnachmittag eine vermeintliche Sachbeschädigung in ihrem Kellerabteil in der Lindenallee gemeldet. Sie habe dort nach Angaben der Polizei eine rostig braune Substanz vorgefunden. Diese hatte sich auf etwa 20 Quadratmetern verteilt und sorgte für Atemreizungen bei der Frau und einer 23-jährigen Nachbarin.