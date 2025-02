Bad Endorf (dpa/lby) - Ein Brand in einem Café in Oberbayern mit Millionenschaden wird Thema in der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Staatsanwaltschaft und Kripo ermitteln nach dem Feuer wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung. Der Fall werde am kommenden Mittwoch (12. Februar) um 20.15 Uhr in der Fahndungssendung vorgestellt, berichtete die Polizei.