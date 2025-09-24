UN-Vollversammlung Selenskyj warnt vor Russland und hofft auf US-Kehrtwende

"Wir hatten gestern ein gutes Treffen mit Präsident Trump und ich habe auch mit vielen anderen starken Führern gesprochen und zusammen können wir viel verändern", sagte Selenskyj in seiner Rede. Sein Land zähle auf Europa und die Vereinigten Staaten. Für den Frieden komme es auch auf die Vereinten Nationen an, erklärte er vor den versammelten Staats- und Regierungschefs in New York. "Bitte bleiben Sie nicht stumm, während Russland diesen Krieg weiter verlängert. Bitte sprechen Sie sich dagegen aus und verurteilen sie ihn."